Под Псковом пресекли контрабанду 553 тыс. пачек сигарет

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни пресекли контрабанду 553 тыс. пачек сигарет, которые злоумышленники планировали реализовать в разных регионах РФ. Об этом сообщила пресс-служба северо-западного таможенного управления.

"Задержано 553 тыс. пачек немаркированных сигарет. В Великих Луках выявлены табачные изделия производства Республики Беларусь без акцизных марок, стоимостью более 20 млн рублей. Факт незаконного перемещения крупной партии немаркированной табачной продукции выявлен псковскими таможенниками совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Великие Луки в рамках проверочных мероприятий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на складе одной из транспортных компаний оперативники обнаружили 667 коробок с табачными изделиями белорусского производства. Сигареты были упакованы в заводские коробки, часть которых была помещена в мешки, другая - в деревянные ящики.

"По предварительной информации, сигареты доставлялись в компанию различными физическими лицами в течение нескольких дней и планировались для дальнейшей реализации в регионах России", - цитирует пресс-служба слова и. о. заместителя начальника Псковской таможни Андрея Сергеева.

Ориентировочная стоимость изъятых табачных изделий превышает 22 млн рублей. "Товар изъят ОМВД по г. Великие Луки в рамках проверки сообщения о преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 171.1 УК РФ", - говорится в сообщении.