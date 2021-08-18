Опашку вокруг санатория и сада произвели из-за природного пожара в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Опашку земли рядом с санаторием "Озеро Глухое" и садом в Свердловской области произвели из-за действующего рядом природного пожара площадью 40 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"За прошедшие сутки площадь пожара не увеличилась и составляет 40 тыс. кв. м. Вокруг сада и санатория-профилактория произведена опашка в общей сумме длиной около трех километров и шириной два метра", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тушение пожара ведется с помощью ранцевых огнетушителей. Всего к ликвидации пожара привлечены 97 человек и 20 единиц техники.

17 августа в Первоуральском городском округе зафиксировали лесной пожар на площади 40 га. Было принято решение об эвакуации гостей и персонала из санатория-профилактория "Озеро Глухое", который располагается вблизи с очагом. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, эвакуированным разрешили вернуться в санаторий.