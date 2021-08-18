Суд приговорил к году колонии напавшего на ОМОН на несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении Ивана Пунегова, схватившего за шею сотрудника ОМОН на несогласованной акции 21 апреля. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Пунегова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 21 апреля. Полиция после появления в сети сообщений об акции заранее призвала граждан не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, предупреждая о риске заражения коронавирусом и возможных провокациях. По данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, в акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Во время акции было снято и выложено в сеть несколько видеороликов. На одном из них мужчина схватил руками сотрудника ОМОН за шею, а затем убежал с места инцидента. Позже его задержали. Всего суды города привлекли к административной ответственности не менее 346 человек, задержанных за участие в данной несогласованной акции.