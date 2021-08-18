Полиция Москвы задержала троих подозреваемых в убийстве двадцатилетней давности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве девушки в торговом центре на западе Москвы, совершенном 20 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены и в августе 2021 года задержаны на территории Москвы и Московской области трое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет", - сообщили в главке.

По данным полиции, в январе 2001 года на территории торгового центра на Ярцевской улице мужчины в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием токсичных веществ напали на 23-летнюю девушку и совершили насилие над ней. Чтобы скрыть преступление, они нанесли жертве множественные телесные повреждения, после чего, сломав шею, скинули в канализационный коллектор недалеко от торгового центра.