В Татарстане произошел пожар в лесу на площади 5,5 тыс. кв. м

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Пожар площадью 5 500 кв. метров вспыхнул в лесу в Альметьевском районе в Татарстане. Горение удалось ликвидировать спустя 2,5 часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 13:26 в МЧС поступило сообщение о природном пожаре в Альметьевском районе вблизи населенного пункта Старое Суркино на границе с Лениногорским районом в Татарстане. На место выехали экстренные службы. В 14:58 на место прибыли пожарные, угрозы перехода огня на населенный пункт не было. Погибших и пострадавших нет.

"Общая группировка сил и средств, привлеченная к ликвидации лесного пожара, составила 76 человек и 20 единиц техники, от МЧС 28 человек и шесть единиц техники. Привлекались пожарные расчеты от альметьевского гарнизона, водовозки от нефтяников, работники лесной охраны и местные жители", - сообщили в ведомстве.

Спустя 2,5 часа после сообщения о пожаре его удалось потушить. Площадь активного горения составила 5 500 кв. метров. Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.