На юго-западе Москвы упавшее на машину дерево заблокировало водителя и дорогу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дерево из-за ветра упало на машину на юго-западе Москвы и заблокировало водителя и две полосы движения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Новобутовской улице дерево упало на автомобиль, водитель оказался заблокирован. Также перекрыто две полосы движения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, уже более 10 деревьев повалены сильным ветром в разных районах Москвы, некоторые из них повредили машины.

Ранее в среду столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 м/с в Москве и области до 10:00 19 августа. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.