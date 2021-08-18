На юге Франции два человека погибли из-за лесных пожаров

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Два человека стали жертвами лесных пожаров на юге Франции в департаменте Вар. Об этом в среду сообщили в префектуре департамента.

"К сожалению в настоящее время мы констатируем увеличение количества пострадавших до 24 человек, в том числе пять пожарных, - отметил префект Эванс Ришар. - Мы также скорбим о двух жертвах пожаров".

Согласно префектуре, в тушении огня принимают участие 1,2 тыс. пожарных. Как сообщили в спасательных службах, 6,3 тыс. гектаров растительности уже сгорели.

Франция переживает один из крупнейших пожаров этого лета, самый сильный в регионе за последние 20 лет. Как сообщила главная региональная газета "Вар матэн", огонь возник первоначально на автостоянке у автодороги А75, недалеко от города Гонфарон. В этом регионе Франции несколько дней стояла сильнейшая жара - столбик термометра вплотную подходил к отметке в 40 градусов Цельсия.