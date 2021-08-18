Упавшее от ветра дерево повредило четыре машины на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Поваленное ветром дерево повредило сразу четыре автомобиля на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 8 на Аргуновской улице дерево упало и повредило сразу четыре машины. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Всего в Москве во время непогоды было повалено около 20 деревьев, повреждено около 10 автомобилей.

Ранее в среду столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 м/с в Москве и области до 10:00 19 августа. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных маневров, пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.