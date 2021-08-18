Шторм "Грейс" на пути к Мексике превратился в ураган первой категории

МЕХИКО, 18 августа. /ТАСС/. Шторм "Грейс" над Карибским морем в среду усилился до урагана первой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона на пути к мексиканскому штату Кинтана-Роо. Об этом сообщил в Twitter губернатор региона Карлос Хоакин.

"Шторм "Грейс" превратился в ураган первой категории, он ударит по Кинтана-Роо утром в четверг, 19 августа, - говорится в записи. - Настало время готовиться и сохранять спокойствие". Хоакин призвал население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны. Власти уже эвакуировали порядка 90 местных жителей и 30 туристов из района населенного пункта Тулум, а также запретили маломерным судам покидать порты.

В настоящее время циклон находится в 520 км от Канкуна и движется на северо-запад со скоростью 6,6 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с с порывами до 38,8 м/с.

Ураган обрушит сильные дожди на штаты Кинтана-Роо, Юкатан и Кампече. Высота волн на побережье может достичь 5 м.