В турбинном цехе Бурштынской ТЭС на Украине произошел крупный пожар

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник в среду на Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На теплоэлектростанции в городе Бурштын Ивано-Франковской области вечером 18 августа возник крупный пожар. Для тушения пожара выехали спасатели из шести соседних городов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в турбине №3, происходило горение в маслобаке объемом ориентировочно 45 куб. м, огонь распространился на кабельный тоннель в котлотурбинном цехе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. С 1995 года Бурштынская ТЭС входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". С 1 июля 2002 года она отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран.