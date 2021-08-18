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На юге Гаити четыре человека погибли из-за шторма "Грейс"

Еще один человек пропал без вести

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере четыре человека стали жертвами шторма "Грейс" на юге Гаити. Об этом в среду со ссылкой на управление гражданской защиты республики сообщила газета Le Nouvelliste.

По ее данным, еще один человек пропал без вести.

В субботу тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, усилилась до уровня тропического шторма. В понедельник вечером атмосферное явление принесло в Гаити сильные дожди и ветер. В среду шторм усилился до урагана первой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона на пути к мексиканскому штату Кинтана-Роо.

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