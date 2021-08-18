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Серьезных отключений электроэнергии в Подмосковье не зафиксировано

В региональном министерстве энергетики уточнили, что в нескольких округах оперативно устранялись кратковременные технологические нарушения электроснабжения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Серьезных отключений электроэнергии в связи с непогодой в Московской области нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

"В нескольких округах Московской области (Раменский, Воскресенский, Ступино, Клин, Жуковский) из-за последствий грозы, сопровождавшейся сильными порывами ветра, оперативно устранялись кратковременные технологические нарушения электроснабжения. Серьезных отключений электроэнергии в регионе не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что электроснабжение из-за грозы отключено в 34 населенных пунктах в семи городских округах Московской области. В 26 муниципальных образованиях ветром повалены 139 деревьев, при их падении в девяти городских округах повреждены 17 автомобилей. Пострадавших при падении деревьев нет. В Подольске на территории завода "Зингер" из-за ветра на проезжую часть обрушился трехметровых кирпичный забор. Пострадал один человек, он госпитализирован.

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