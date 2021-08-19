На Сахалине по подозрению в наркоторговле задержали семь человек

ТАСС, 19 августа. Полицейские на Сахалине задержали семерых участников группы, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При обысках изъято около 10 кг синтетических наркотиков на общую сумму более 60 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из Камчатского и Приморского краев, Республики Удмуртия и Московской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории Сахалина и иных субъектов России <…> В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 10 кг синтетических наркотиков, розничная стоимость которых по ценам черного рынка превышает 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанные организовали в теневом сегменте интернета продажу наркотиков и разделили между собой обязанности. В группу входили кураторы, перевозчики, закладчики и сбытчики. Общались через мессенджер с использованием методов шифрования данных.

Подозреваемые были задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, при задержании один из участников группы ударил оперативника, а после произвел в его сторону выстрел из охолощенного пистолета. По факту нападения на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей следственными органами проводится проверка.