Сотрудник интернет-магазина по продаже наркотиков в Хабаровске получил семь лет колонии

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил на семь лет в колонию строгого режима сотрудника интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Судом Хабаровского района ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе.

40-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в особо крупном размере").

Зимой этого года мужчина "трудоустроился" в интернет-магазин по сбыту наркотиков. Он сообщал руководителю организованной группы адреса оборудованных им тайников, а также фасовал наркотики для продажи. Его работу пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что свою вину мужчина признал в полном объеме, способствовал раскрытию преступлений, изобличал соучастников.