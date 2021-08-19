Суд приговорил бывшего эксперта "Управтодора" в Якутии к восьми годам колонии за взятку

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Суд признал виновным по делу о получении взятки бывшего эксперта регионального управления автомобильных дорог (ГКУ "Управтодор РС (Я)") и приговорил его к восьми годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 16,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Якутии.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему эксперту отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)", обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на отрицание вины следствие собрало достаточное количество доказательств виновности обвиняемого. Он признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 16 млн 500 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году обвиняемый, являясь должностным лицом, потребовал от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по содержанию автодороги Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе республики, передавать ему денежные средства. "Обосновал свои незаконные требования обвиняемый осуществлением беспрепятственной приемки работ у ООО и своевременным перечислением предприятию-субподрядчику денежных средств возглавляемого им предприятия", - добавили в СК.

С 2013 по 2016 годы в общей сложности обвиняемый получил денежные средства в размере 1 млн 650 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Усть-Майского района и сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).