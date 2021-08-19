Часть дроги в Улан-Удэ разрушена после дождя

ТАСС, 19 августа. Небольшой участок дороги в Улан-Удэ в районе железнодорожной станции Медведчиково оказался разрушен после прошедшего в городе ночью дождя, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Ночью в городе прошел небольшой дождь, существенных последний для городского хозяйства нет, за исключением провала участка дороги в районе станции Медведчиково. На месте уже ведутся восстановительные работы", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным Бурятского гидрометцентра, в регионе местами продолжаются небольшие дожди. По северным районам - сильные.

На прошлой неделе из-за дождей в регионе Селенга и другие реки юга Бурятии вышли из берегов. На утро четверга уровень воды в Селенге составил 204 cм, он вырос на 4 см. за сутки. Критической отметкой в Селенге считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.

На прошлой неделе власти Улан-Удэ в Бурятии организовали подвоз питьевой воды в несколько микрорайонов, садовые и дачные некоммерческие товарищества, где скважины оказались в зоне подъема грунтовых вод из-за разлива реки Селенги.