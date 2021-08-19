Власти Иркутска попросили снизить пропуск воды на ГЭС из-за угрозы паводка

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Иркутска попросили Росводресурсы снизить пропуск воды на Иркутской ГЭС с 3,3 тыс. куб. м в секунду до 3 тыс. куб. м в секунду в связи с прогнозом о повышении уровня рек в городе и угрозой подтоплений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии.

"По прогнозам специалистов, в течение дня ожидается увеличение уровня Иркута в Иркутске до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см. Это может создать и подпор на реке Ангаре. <…> Мэр Иркутска Руслан Болотов направил письмо руководству Енисейского водного бассейнового управления [Росводресурсов], губернатору Иркутской области, а также министру природных ресурсов Иркутской области с просьбой снизить сбросной расход воды на Ангаре до 3 тыс. куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Подтопления уже произошли в трех садоводствах Иркутска, вода зашла в цоколь торгового комплекса, который находится на берегу Ангары. Подтопления есть на острове Юность, где находится рекреационная зона. Под угрозой поселок имени Горького, 10 жилых домов по набережной Иркута и автодорога в поселке Мельниково. Муниципальные службы приведены в режим повышенной готовности. В ближайшее время они начнут отсыпать дополнительную дамбу в поселке имени Горького. Развернуты пункты временного размещения.

Из-за повышенного притока в озеро Байкал на Иркутской ГЭС с конца июня по решению Росводресурсов регулярно повышают пропуск воды. Сейчас он составляет 3,3 тыс. куб. м в секунду. По прогнозу специалистов, уровень озера будет расти до середины сентября. Кроме того, лето 2021 года в южных районах Иркутской области отметилось обильными дождями. Только с начала августа в Иркутске выпало 107% месячной нормы осадков.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.