Водооткачивающая техника начала работать на улицах Краснодара из-за сильного дождя

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Водооткачивающая техника выведена на улицы Краснодара из-за сильного дождя, который прошел ночью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"В краевом центре ночью шел сильный дождь, на улицах города работает специализированная техника по откачке воды. Всего в Краснодаре 20 вакуумных машин и 15 мотопомп. Несколько единиц уже выехали на участки дорог для ликвидации локальных подтоплений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что техника работает на улицах Янтарная, Российская, Комарова, Тенистая, Новгородская, Ришельевская, проспект Константина Образцова, бульвар Строителей и Ростовское шоссе. Также техника работает в хуторе Ленина.

На данный момент, по информации пресс-службы, затруднений движения общественного транспорта в городе нет. За ситуацией круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.