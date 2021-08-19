Синоптики предупредили, что циклон в Приамурье задержится до конца недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Циклон на территории Амурской области задержится до конца текущей недели. Он будет сопровождаться дождями и сильным ветром, сообщается в четверг в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"22-23 августа местами по территории Амурской области ожидаются ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном объявили на 19 и 20 августа. Синоптики прогнозировали в большинстве районов области дожди, местами ливни с грозами, вероятность выпадения осадков до 40 мм и более за сутки. Смещение циклона будет сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/сек.

Из-за осадков гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в реках.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признали 1,3 тыс. человек. За весь период паводков подтопило 1 586 жилых помещений, повредило 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.