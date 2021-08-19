В Тамбове обрушилась стена жилого дома 1917 года постройки

ТАМБОВ, 19 августа. /ТАСС/. Стена аварийного жилого дома обрушилась на улице Октябрьской в Тамбове, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение об обрушении стены аварийного здания в городе Тамбове по улице Октябрьской. Пострадавших и погибших нет", - сообщает пресс-служба.

Как рассказал ТАСС врио главы Тамбова Максим Косенков, в разрушенной части дома проживали две семьи, однако никто из них не пострадал. "Одна семья в настоящее время длительное время живет на даче, вторая находилась в другом помещении. Утром им покажут варианты размещения, будем обсуждать и определяться", - сообщил Косенков. По его словам, двухэтажный жилой дом построили в 1917 году. В 2019 году его признали аварийным, тогда жильцам предложили варианты расселения, однако они от него отказались.