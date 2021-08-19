В Новороссийске из-за сильного дождя подтопило 20 домов

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Сильный дождь в ночь на 19 августа стал причиной подтопления 20 домов в поселке Южная Озереевка в Новороссийске, сообщил глава городской администрации Игорь Дяченко.

"В 6 утра вместе с заместителями выехал в Южную Озереевку. Здесь за ночь подтопило центральную часть села. Удар залповых осадков пришелся на улицы Мира, Свободы, Ильича. Подтопленными оказались порядка 20 домов", - написал Дяченко в Instagram.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, на территории региона в ближайшие трое суток будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град.