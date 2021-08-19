{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новороссийске из-за сильного дождя подтопило 20 домов

Удар залповых осадков пришелся на центральную часть села

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Сильный дождь в ночь на 19 августа стал причиной подтопления 20 домов в поселке Южная Озереевка в Новороссийске, сообщил глава городской администрации Игорь Дяченко.

"В 6 утра вместе с заместителями выехал в Южную Озереевку. Здесь за ночь подтопило центральную часть села. Удар залповых осадков пришелся на улицы Мира, Свободы, Ильича. Подтопленными оказались порядка 20 домов", - написал Дяченко в Instagram.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, на территории региона в ближайшие трое суток будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град.

Теги
РоссияКраснодарский край
Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась до 275 га
Самый крупный пожар действует в Белорецком районе
Читать полностью