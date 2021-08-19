Все лесные пожары в Югре потушили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали все лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщается в четверг на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

"На 09:00 19 августа действующие лесные пожары в Югре отсутствуют", - следует из сводки ведомства.

Как сообщал ТАСС, 18 августа в Югре действовало три лесных пожара на площади 51,8 га.

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры уточняет, что всего на территории округа с начала пожароопасного сезона произошло 282 лесных пожара на площади свыше 16 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и сухие грозы.

Власти Югры объявили пожароопасный сезон с 23 апреля.