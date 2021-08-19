В Калмыкии задержали экс-полицейского по делу о бандитизме

ЭЛИСТА, 19 августа. /ТАСС/. Еще один член устойчивой вооруженной группы, подозреваемой в совершении нападений на предпринимателей Ростовской области и близлежащих регионов, задержан по возбужденному в Калмыкии уголовному делу о бандитизме. Это экс-сотрудник правоохранительных органов, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Следователи Калмыкии в июле возбудили уголовное дело о бандитизме в отношении лидера и активного участника банды, подозреваемых в нападений на предпринимателей в Ростовской области и близлежащих регионов.

"Пресечена преступная деятельность еще одного члена банды - бывшего сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, это житель Батайска Ростовской области", - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В августе 2017 года они с главарем банды проникли на территорию жилого дома одного из ростовских предпринимателей, связали его, избили и выведали место хранения денег драгоценностей, которые похитили.

По данным следствия, на счету банды не менее трех разбойных нападений на ростовских предпринимателей. На вооружении банды находились не менее семи единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия - как заводского, так и самодельного производства, две единицы пневматического оружия, газовое и холодное оружие, взрывные устройства и боеприпасы.