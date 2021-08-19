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В Геленджике из-за аварии на водоводе порядка 30 тыс. жителей могут остаться без воды

Специалисты ищут аварийный участок

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Авария произошла на Троицком групповом водоводе. Пока вода идет самотеком, к вечеру в зоне отключения могут оказаться порядка 30 тыс. жителей Геленджика, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

"Из-за аварии на Троицком групповом водоводе прекращена подача воды в ту часть Геленджика, которая получает ресурс от этого источника. Пока вода идет самотеком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически в зону отключения попадает порядка 30 тыс. абонентов", - говорится в сообщении главы Геленджика.

Уточняется, что специалисты ищут аварийный участок.

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РоссияКраснодарский край
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