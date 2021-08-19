В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими пешеходами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Каменске-Уральском, в котором 18 августа погибли восьмилетняя девочка и ее бабушка, сообщили в четверг журналистами в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"По факту ДТП, произошедшего накануне в Каменске-Уральском, возбуждено уголовное дело по ст. 264.5 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Вечером 18 августа автомобиль Mazda сбил двух пешеходов, переходящих улицу на нерегулируемом перекрестке вдоль линии пересечения тротуара и проезжей части. После наезда девочку отбросило на встречный автомобиль Renault. В результате ДТП оба пешехода погибли на месте. Сотрудники полиции выяснили, что в 150 м от места происшествия находится регулируемый пешеходных переход. В свою очередь водитель, совершивший наезд, пояснил, что двигался со скоростью 70-80 км/ч, хотя разрешенная на данном участке скорость движения 40 км/ч, отмечается в сообщении.