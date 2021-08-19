В Калмыкии возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

ЭЛИСТА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими, трое из которых дети, в Калмыкии, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

"19 августа по указанному факту следственным отделом УМВД России по Элисте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого поставлен прокурором республики на контроль", - говорится в сообщении.

Утром в районе села Вознесеновка Целинного района водитель легкового автомобиля Nissan Almera во время обгона совершил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении "Камазом". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan и четыре пассажира, в том числе трое детей, погибли на месте.

На место ДТП выезжал заместитель прокурора Республики Арсланг Мухлаев. Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.