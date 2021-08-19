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Ураган "Грейс" обрушился на побережье мексиканского полуострова Юкатан

Циклон находится в 15 км к югу от муниципалитета Тулум

МЕХИКО, 19 августа. /ТАСС/. Ураган "Грейс", достигший первой из пяти категорий опасности, в четверг обрушился на побережье мексиканского полуострова Юкатан (юго-восток страны). Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В настоящее время циклон находится в 15 км к югу от муниципалитета Тулум. "Грейс" несет проливные дожди и ветер, скорость которого достигает 36,1 м/с.

Накануне в связи с приближением урагана власти мексиканского штата Кинтана-Роо объявили тревогу в ряде курортных районов. Руководство региона призвало население соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.

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