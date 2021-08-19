Более 40 объектов образования оказались повреждены на Кубани из-за непогоды

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Более 40 объектов системы образования повреждено в Краснодарском крае в результате подтоплений и непогоды. Два объекта - коррекционная школа и детский сад - не смогут принять детей 1 сентября из-за серьезного урона, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем Instagram в четверг.

"Коррекционная школа в Анапе и детский сад в Дефановке (Туапсинский район) не смогут принять детей 1 сентября. Серьезный урон учебным заведениям нанесла стихия. В целом, в результате ЧС пострадал 41 объект системы образования. Во всех, кроме вышеназванных двух, учебный год начнется традиционно 1 сентября", - написала Минькова.

Она уточнила, что в детском саду и коррекционной школе повреждено оборудование пищеблоков и учебных классов. В данный момент восстановление детского сада идет "полным ходом" и завершится в течение месяца. Со школой в Анапе сложнее, оттуда несколько раз откачивали воду. Теперь необходимо время, чтобы приступить к ремонтным работам.

Минькова отметила, что детей будут возить в ближайшую школу. На восстановление учреждения потребовалось 80 млн рублей.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.