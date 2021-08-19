Шесть человек пострадали в Испании из-за наезда машины на террасу бара

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль наехал в четверг на террасу бара в испанском автономном сообществе Кастилия-и-Леон. Как сообщает радиостанция Onda Cero, в результате случившегося пострадали как минимум шесть человек.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города Понферрада. Как уточняет агентство EFE, за рулем транспортного средства находился 85-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, поскольку превысил максимально допустимую скорость.