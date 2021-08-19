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Лесные пожары в России

Более 100 посетителей санатория в Марий Эл эвакуировали из-за лесного пожара

В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание возле населенного пункта Сосновый Бор, где находится учреждение, уже локализовали

ТАСС, 19 августа. Более 100 посетителей санатория "Сосновый бор" в Медведевском районе Марий Эл эвакуировали из-за угрозы распространения лесного пожара. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Эвакуация была объявлена. Вывезены 100 человек из санатория "Сосновый бор". Пожар в районе населенного пункта Сосновый Бор локализован", - сообщили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что сейчас угрозы населенному пункту нет.

Ранее пресс-служба управления сообщала о лесном пожаре в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. Сообщалось, что огонь распространяется в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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