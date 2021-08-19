Экс-сотрудников орловского УМВД осудили на 10 и 11 лет за взятку и превышение полномочий

ТАСС, 19 августа. Суд приговорил бывшего замначальника полиции по оперативной работе УМВД РФ по Орловской области Федора Козина к 11 годам лишения свободы, а экс-начальника отделения №3 экономической безопасности и противодействия коррупции по Орлу Павла Кленышева к 10 годам в колонии по уголовным делам о взятке и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд приговорил Козина к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 16 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Кленышеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 16 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Козин и Кленышев получили через посредников часть взятки - 2 из планируемых 4 млн рублей - за бездействие по материалам процессуальных проверок. Козин, также зная о хищении пшеницы на сумму более 60 млн рублей, покровительствовал руководству акционерного общества, которое получило зерно на хранение и продало его третьим лицам.

Как отметили в следственном управлении СК РФ по региону, по приговору суда Козина и Кленышева лишили званий полковник полиции и майор полиции соответственно. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.