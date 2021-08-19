На Кубани из-за подтопления ограничили движение по трассе "Краснодар - Верхнебаканский"

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Движение по одной из полос федеральной трассы "Краснодар - Верхнебаканский" ограничено в районе 88-го км из-за подтоплений, сообщили в четверг в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В связи с подтоплением прилегающей территории и одной из полос движения, временно изменено движение в районе 88-го км федеральной дороги "Краснодар - Верхнебаканский". В целях избежания аквапланирования и недопущения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на одной из полос движения, на месте осуществляются регулировочно-распорядительные действия", - сказали в ведомстве.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.