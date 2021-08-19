Стаффорд напал на семилетнюю девочку в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Стаффордширсский терьер покусал семилетнюю девочку в Жуковском, пытавшуюся погладить собаку. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, сегодня днем семилетняя девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. "В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Девочка госпитализирована, прокуратура начала проверку. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об ответственном обращении с животными.