Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Барнауле женщина умерла в больнице

БАРНАУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме Барнаула, произошедшем 28 июля, умерла в медучреждении, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

Уточняется, что дело, возбужденное ранее по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), переквалифицировано в связи с ее смертью не будет, так как предполагает как тяжкий вред здоровью, так и смерть.

28 июля в квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной в Барнауле произошел взрыв газа. В результате произошло обрушение межкомнатной стены, были выбиты двери и стекла на балконе. Пострадали женщина и ребенок. Девочка 2013 года была осмотрена медиками и отпущена на амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали. Всего из дома были эвакуированы 32 человека. Позднее в администрации Барнаула приняли решение о выделении из городского бюджета около 5 млн рублей на восстановление конструкций дома.