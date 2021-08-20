В Хабаровском крае вода зашла в 27 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре привел к подтоплению 27 населенных пунктов в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Подтопления отмечаются в общей сложности в 27 населенных пунктах. По состоянию на утро 20 августа на территории Хабаровского края подтоплено 20 жилых домов, 74 приусадебных участка, свыше 1 480 дачных участков, 338 земельных участков и 41 участок автодорог", - говорится в сообщении.

В Хабаровске на островной части подтоплено порядка 1 400 дачных участков, в самом городе под удар водной стихии попал один жилой дом, 11 приусадебных участков, шесть участков дорог.

В Хабаровском районе подтоплены села Корсаково-1 и Корсаково-2, в котором вода зашла в 19 жилых домов. Там дежурят спасатели. Также вода зашла в поселения Виноградовка, Воронежское-2, Воронежское-3, Мичуринское, Новокаменка, Елабуга, Вятское, Красносельское, Князе-Волконское и другие.

В Комсомольском районе по-прежнему под воздействием паводковых вод остается участок внутри поселковой дороги в селе Гайтер, в Амурском районе вода зашла на 2 участка межпоселковой дороги между Амурском и поселением Омми, а также садоводческим товариществом. Объезд имеется. В Нанайском районе вода зашла в семь населенных пунктов, подтоплены приусадебные участки, дороги, поля, пастбища.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий. Уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся до 606 см, что на 6 см выше опасных отметок, гидрологи прогнозируют рост уровня воды до 650 см. В начале недели вода отмечалась в 22 поселениях.