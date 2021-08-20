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Экс-сотрудника ФСИН в Магнитогорске приговорили к условному сроку за взятку

Надзиратель передал осужденным телефоны и сим-карты за денежное вознаграждение

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего сотрудника исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской области виновным в том, что он за взятку передал осужденным 11 сотовых телефонов и 20 сим-карт. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Бывшего сотрудника исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской области признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" УК РФ. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 200 тыс. рублей и запретом занимать должности на государственной службе на срок три года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что преступления выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

По данным пресс-службы, незаконные действия мужчина совершил осенью 2020 года. Свыше 33 тыс. рублей в качестве взятки он получил от представителей осужденных. За эти деньги он незаконно передал на территорию исправительной колонии 11 сотовых телефонов и 20 сим-карт.

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