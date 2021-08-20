Глава винзавода в Кабардино-Балкарии предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Руководителя предприятия ООО "Марс Алко" предстанет перед судом за уклонение от налогов на сумму более 28 млн рублей в Кабардино-Балкарии. Уголовное дело направили в суд, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО "Марс Алко" К., обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Следствием установлено, что К., являясь руководителем ООО "Марс Алко" в период 2016-2019 годов путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты в бюджетную систему России налогов на сумму свыше 28 млн рублей, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

Обвиняемая в полном объеме признала вину. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. "В ходе предварительного следствия, в целях возмещения причиненного ущерба бюджетной системе России наложен арест на недвижимое имущество ООО "Марс Алко" стоимостью 14,5 млн рублей", - уточнили в ведомстве.