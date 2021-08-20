Около 250 домов остаются подтопленными на Кубани

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Около 250 домовладений и более 600 дворов остаются подтопленными в Краснодарском крае. За прошедшие сутки от воды освободились более 100 домов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В восьми населенных пунктах (Темрюкский район - шесть, Анапа - один, Славянский район - один) остаются подтопленными 250 частных домовладений и 610 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки в зонах подтопления на территории Краснодарского края откачали воду из 102 частных домовладений и 201 придомовой территории.

"Всего с момента захода мезоциклона на территорию региона полностью освобождены от воды 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что продолжают функционировать 23 пункта временного размещения, в которых находятся 695 человек, из них 244 - дети. В ликвидации последствий подтопления задействовали группировку общей численностью 1 134 человека и 342 единицы техники.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцев разместили в пунктах временного размещения.