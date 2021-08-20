В Крымском районе на Кубани включили сирены из-за подъема уровня воды в реке

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Сирены оповещения населения включили в Крымском районе Краснодарского края, где фиксируют подъем уровня воды в реке из-за дождей, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

"В Нижнебаканком сельском поселении запущены сирены оповещения: идет подъем воды в реке Баканке", - говорится в сообщении главы.

Жителей попросили собрать необходимые вещи и подготовиться к возможной эвакуации.

"Уважаемые жители Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", - отметил Лесь.

Он добавил, что в Нижнебаканком сельском поселении ввели локальный режим ЧС.

В УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам добавили, что в районе 126 км + 500 м автодороги Краснодар - Верхнебаканский в результате перелива через проезжую часть дороги ограничили движение транспорта.

"На месте работают экипажи ДПС. Объезд осуществляется по маршруту Крымск - Варениковская - Гостагаевская - Натухаевская - Новороссийск", - говорится в сообщении ведомства.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы сейчас находятся в пунктах временного размещения.