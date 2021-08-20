СК начал проверку по факту отравления детей после посещения бассейна в Тольятти

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту отравления семи детей от семи до 17 лет после посещения бассейна в Тольятти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"19 августа 2021 года в одно из медицинских учреждений Тольятти были госпитализированы семь детей в возрасте от семи до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на празднование дня рождения. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти регионального СУ СК РФ проводит доследственную проверка. Прокуратура Автозаводского района совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.