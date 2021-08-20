Ливни и шквалистый ветер прогнозируют в Волгоградской области до 23 августа

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Ливни в сочетании с грозой, градом и ветром, порывы которого могут достигать 22-27 м/c, прогнозируют в районах Волгоградской области с 20 по 23 августа. Об этом в пятницу сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС, в период с 13 до 15 часов 20 августа с сохранением до конца суток и 21-23 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 22-27 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что грозовые дожди, ливни, град и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае, где из-за прохождения циклона произошло подтопление территорий, Адыгее и Крыму в пятницу и субботу.