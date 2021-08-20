В Москве полицейские со стрельбой задержали вооруженного ножом мужчину

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полицейские в Москве применили табельное оружие, чтобы задержать вооруженного ножом мужчину, который вел себя неадекватно и угрожал правоохранителям, сообщили журналистам в столичном главке МВД.

В пятницу днем в полицию поступило сообщение, что на Самаркандском бульваре мужчина ведет себя неадекватно и угрожает прохожим ножом. "На неоднократные требования прибывших на место происшествия полицейских о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал. При попытке задержания повел себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. Сотрудники полиции в соответствии с ФЗ "О полиции" применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранения и был задержан", - говорится в сообщении.

Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Полиция начала доследственную проверку. Telegram-канал Mash опубликовал видео задержания - злоумышленник был в одних трусах.