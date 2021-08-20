Дом Скакового общества загорелся на севере Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в особняке Скакового общества на Скаковой аллее в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Скаковой Алее, 16, строение 1, в неэксплуатируемом здании произошел пожар", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по данном адресу расположен особняк Скакового общества - один из первых реализованных в Москве проектов архитектора Ивана Жолтовского. Разработан в 20-м веке до революции в модном стиле эклектики. В последнее время не эсплуатируется.