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Дом Скакового общества загорелся на севере Москвы

По словам собеседника агентства, пожар начался в неэксплуатируемом здании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в особняке Скакового общества на Скаковой аллее в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Скаковой Алее, 16, строение 1, в неэксплуатируемом здании произошел пожар", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по данном адресу расположен особняк Скакового общества - один из первых реализованных в Москве проектов архитектора Ивана Жолтовского. Разработан в 20-м веке до революции в модном стиле эклектики. В последнее время не эсплуатируется.

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