Уголовное дело возбудили из-за ущерба в 41 млн рублей при ремонте канализации Шадринска

ТАСС, 20 августа. Уголовное дело возбуждено из-за ущерба бюджету в 41 млн рублей в результате превышения должностных полномочий при реконструкции канализационных очистных сооружений во втором по величине городе Курганской области - Шадринске. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"Экс-заместитель руководителя органа местного самоуправления одного из районов Курганской области подозревается в превышении должностных полномочий. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в Шадринске выявили факт превышения полномочий. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленница договорилась с подрядной организацией, которая осуществляла реконструкцию канализационных очистных сооружений в Шадринске, и подписала акты фактически не выполненных работ. При этом часть указанного в документах оборудования отсутствовала на объекте. Это привело к срыву контракта и ввода объекта в эксплуатацию. Сумма причиненного ущерба составила порядка 41 млн рублей.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности - бухгалтерские документы, исполнительную, проектную документацию по муниципальному контракту, электронные носители информации. <…> Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - рассказали в ведомстве.