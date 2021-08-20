Суд 7 сентября продолжит рассмотрение иска ГП к Абызову и "Альфа-банку" на $126 млн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в пятницу начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову и "Альфа-банку" об обращении более $126 млн в пользу государства, но отложил заседание на 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел несколько ходатайств сторон и разрешил ряд процессуальных вопросов. После этого рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению заместителя генерального прокурора РФ к Абызову Михаилу Анатольевичу и АО "Альфа-банк" о взыскании денежных средств в доход РФ отложено на 10:15 мск 7 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Предварительное заседание по иску состоялось 12 августа. По его итогам было принято решение назначить рассмотрение по существу на 20 августа. Заседания проходят в закрытом для прессы и публики режиме из-за ограничений, связанных с мерами против распространения коронавирусной инфекции. Адвокат Абызова Юлий Тай отметил в беседе с ТАСС, что его подзащитный не согласен с исковыми требованиями, однако от подробных комментариев воздержался.

Этот иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились. В настоящее время адвокаты Абызова подали кассационную жалобу на это решение.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.