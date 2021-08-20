В Тольятти выявили подпольный цех с более 20 тыс. литров спиртосодержащей жидкости

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Нелегальное производство водки ликвидировали в Тольятти, сообщили на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"В ходе проверки помещений на Обводном шоссе [в Тольятти] установлен факт нелегального производства алкогольной продукции (водки) без соответствующей лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС. Обнаружена автоматическая линия розлива, более 10 тыс. литров алкогольной продукции (водки) различных наименований, свыше 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также большое количество тары, этикеток и других комплектующих", - говорится в сообщении.

Оборудование, алкоголь и комплектующие нелегального производства изъяты. Имущество передадут на хранение в АО "Росспиртпром". Операцию в Тольятти провели представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ПФО совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону.