Псковские власти ввели карантин по бешенству животных на территории моногорода Печоры

ПСКОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по бешенству животных на территории единственного в регионе моногорода Печоры, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Карантин по бешенству установлен на территории эпизоотического очага - на подворье в деревне Косыгино городского поселения "Печоры", а также на территории неблагополучного пункта - самих Печор", - отмечается в сообщении.

Указ о введении карантина в пятницу подписал губернатор Михаил Ведерников. Согласно документу, карантин установлен на 60 дней "после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного". На время действия карантина власти региона запретили проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещен также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Как следует из текста указа, эпизоотический очаг бешенства животных возник на территории личного подсобного хозяйства одного из жителей деревни Косыгино Печорского района. На территории этого очага региональные власти запретили лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами, ввозить и вывозить животных.