Суд в Ленобласти арестовал обвиняемых в ритуальном убийстве с целью жертвоприношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Приозерский городской суд принял решение заключить под стражу Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, которых задержали по обвинению в ритуальном убийстве в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в Ленинградском областном суде.

"Заключены под стражу на один месяц и 24 суток, до 11 октября", - сказала представитель суда.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что семейную пару задержали по подозрению в связи с ранее арестованными Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне поклонения сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, чтобы принести ее в жертву. Девушка скончалась на месте. В ходе расследования убийства в Ленинградской области был выявлен еще один эпизод жертвоприношения. Уголовные дела соединены в одно производство.

Следствие считает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства договорились с Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми и нашли мужчину, который стал их жертвой. В лесу вблизи станции Приозерск в Ленинградской области соучастники избили его и закололи ножом. Останки и одежду погибшего следователи и криминалисты обнаружили в июле этого года. Изначально Трегубенко и Большакова были задержаны за незаконный оборот наркотиков. Ранее они также были арестованы судом по ходатайству следствия.