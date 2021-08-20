Ущерб предприятий АПК от подтоплений в Новороссийске достиг 240 млн рублей

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Подтопления в Новороссийске привели к потере урожая сливы в одном хозяйстве, повреждению виноградников и других сельхозкультур, предварительный ущерб, причиненный предприятиям агропромышленного сектора в городе, составляет около 240 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Сильный урон стихия нанесла сливовым садам хозяйства "Семигорье": ожидаемый урожай сливы (20 тонн) потерян полностью. Разгул стихии в целом плачевно сказался на состоянии предприятий АПК города. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составила почти 240 млн рублей. Пострадали некоторые виноградники Новороссийска", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко в пятницу посетил несколько сельхозпредприятий, отмечается, что в городе есть потери кормовой базы на животноводческих фермах, власти города подготовили и направили обращения в адрес министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность оказать финансовую поддержку пострадавшим сельхозпредприятиям.

Циклон, накрывший неделю назад территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.