Особый противопожарный режим ввели в Кировской области

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области ввели особый противопожарный режим в регионе, жителям запретили посещать леса и разводить костры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"В связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах с 20 августа 2021 года постановлением Правительства Кировской области № 437-п "Об установлении особого противопожарного режима в лесах и об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Кировской области" в регионе установлен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства Кировской области, пока действует противопожарный режим, жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву и проводить пожароопасные работы. "Ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения. Запрещается заготовка древесины в лесах, за исключением выполнения противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий. Подчинение правилам особого противопожарного режима обязательно", - уточнили в министерстве.

По информации региональной диспетчерской службы КОГСАУ "Лесоохрана", с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 113 лесных пожаров на площади более 465 га. В тушении участвовали 1938 человек и 545 единиц техники.